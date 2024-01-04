أحمد حسام في العرض الخاص لأول أعماله السينمائية "الحريفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حضر اللاعب أحمد حسام ميدو العرض الخاص لأول أعماله السينمائية فيلم "الحريفة"، بصحبة نجله.

وحضر العرض عدد من صناع وأبطال الفيلم أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، والمؤلف إياد صالح.

كما حضر العرض النجم خالد النبوي، ونجم كرة القدم عبدالستار صبري، الفنانة مايان السيد، الفنانة لمى كتكت، الفنانة لبنى ونس، وآخرون

فيلم "الحريفة" بطولة: نور النبوي، لاعب الكرة أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك شريف الدسوقي، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد