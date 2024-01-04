شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا الصديق الوفى من نعيم فى "جعفر العمدة" إلى زكى فى "الإسكندرانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان عصام السقا فى بطولة فيلم "الإسكندرانى" للمخرج خالد يوسف والذى ينطلق رسميا فى دور العرض السينمائى اليوم الخميس 4 يناير، حيث يجسد السق شخصية "زكى" الصديق الوفى لـ بكر "أحمد العوضى"، حيث يقف فى ظهره ويدعمه وقت الشدة.



عصام السقا

عصام السقا حقق نجاحاً كبيراً فى شهر رمضان الماضى خلال مسلسل "جعفر العمدة"، والذى قدم فيه أيضاً شخصية نعيم الصديق المقرب والوفى لجعفر (محمد رمضان)، والذى وقف بجانبه طول الحلقات فى رحلة بحثه عن ابنه، ليكون عصام السقا الصديق الوفى بامتياز فى الدراما والسينما.



عصام السقا مع أحمد العوضى

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.



عصام السقا مع خالد يوسف

يذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.