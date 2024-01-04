بعد رفضه عدة مرات.. الرقابة توافق على عرض فيلم "الملحد" لـ أحمد حاتم

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري أحمد حاتم عن موافقة الرقابة على عرض فيلم "الملحد" المأخوذ عن قصة للكاتب إبراهيم عيسى، وذلك بعد رفض الرقابة على المصنفات الفنية لأكثر من مرة.



ونشر عيسى عبر حسابه الرسمين صورة من قرار موافقة الرقابة على عرض فيلم "الملحد"، الذي يؤدي بطولته عدد من الممثلين، من بينهم: أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، وتارا عماد... ومن إخراج ماندو العدل.

ويشار إلى أن أحمد حاتم بدأ بتصوير فيلمه الجديد "المنبر"، والذي يجسد فيه شخصية عالم أزهري.

والفيلم من إخراج أحمد عبد العال، وتأليف فداء الشندويلي، ويؤدي بطولته عدد من الممثلين، من بينهم: آيتن عامر، كمال أبو رية، سامح الصريطي، أحمد فهيم، وميدو عادل، وتدور احداثه في إطار تاريخي.