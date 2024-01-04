ابنة رانيا يوسف تدخل عالم التمثيل.. وهذا هو العمل الأول لها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية رانيا يوسف، عن دخول ابنتها نانسي عالم التمثيل، وذلك عبر مجموعة صور نشترها رانيا على حسابها الخاص.



وشاركت رانيا متابعيها صور ظهرت فيها بكواليس حكاية "مجنون ليلى" من مسلسل "فوبيا"، بمشاركة أبطال العمل، والذي تشارك فيه ابنتها نانسي، والتي تعد تجربة أولى لها في عالم التمثيل.

وأرفقت رانيا الصور بتعليق قالت فيه: "حتشوفوا قريب إن شاء الله مسلسل فوبيا، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ‏أول بطولة لبنتي حبيبتي، نجمتي المتألقة ربنا يحميكي".

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الممثلين، من بينهم: رانيا يوسف، سوسن بدر، أحمد عبد المجيد، توني ماهر، منير مكرم والعمل من إخراج رؤوف عبد العزيز.

وعلى صعيد آخر، تنتظر رانيا عرض مسلسل "وبقينا اتنين" خلال الأيام القادمة، والذي يعد من أحدث أعمالها، وينتمي لنوعية "لايت كوميدي اجتماعي" ويتكون من 20 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتناول موضوع صدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من مشاكل نفسية وصدمات ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

ويشارك في البطولة عدد من الممثلين، من بينهم شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، إدوارد، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الممثلين، والعمل من تأليف أمانى التونسي وإخراج طارق رفعت.