بالصور- سيف نبيل يستقبل العام الجديد في الإمارات في حفل ضخم

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ميرنا وليد - بيروت - استقبل الفنان العراقي سيف نبيل العام الجديد 2024 في الإمارات، وأحيا حفلاً ناجحاً الى جانب الفنان المصري تامر حسني، ضمن مهرجانات أم الإمارات، بحضور جمهور أتى من جميع أنحاء الإمارات للاستمتاع بليلة استثنائية.
وقدم سيف نبيل مجموعة من أغانيه التي رددها الحاضرون بحماسٍ وحبٍ، وبتفاعلٍ كبيرٍ، كما أشعل الأجواء بالمواويل، والأغاني الطربية، وأجمل أغانيه الراقصة وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أجواء الحفل المميز.
يذكر أن سيف نبيل يستعد حاليًا لمجموعة من الحفلات والجولات الفنية، بالإضافة إلى إصدار أغنية مصورة قريبًا.
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