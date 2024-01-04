هل جون ترافولتا مستعدّ لعيش قصّة حب جديدة بعد وفاة زوجته؟

في صيف ٢٠٢٠ توفيت الممثلة كيلي بريستون، زوجة النجم جون ترافولتا، عن عمر يناهز ٥٧ عامًا بعد صراع مع سرطان الثدي. ومنذ ذلك الحين لا زال نجم Greaseالذي يبلغ من العمر ٦٩ عامًا، يركّز على تربية أولادهما.

وبحسب “رادار اونلاين” فإن ترافولتا يعتز بذكرى زوجته الراحلة، لكن يشير مطّلعون إلى أنه بدأ يشعر بالرغبة في فصل جديد في حياته.

وقال مصدر لـ National Enquirer “ان ترافولتا يعلم أن زوجته الراحلة لا تريده أن يقضي بقية حياته بمفرده”. واضاف المصدر “ان جون سيعثر مع الوقت على المرأة المناسبة التي تستوفي قائمة المعايير التي وضعها فهو لا يطلب الكثير، فقط أن تكون طيبة ودافئة وعفوية وخفيفة الظل وان تكون جذابة”.

كما حثّ الأصدقاء والعائلة ترافولتا على المضي قدمًا إلى الأمام والعثور على المرأة المناسبة ليكمل حياته معها.

نذكر أن ترافولتا وبريستون التقيا في العام ١٩٨٨ عندما ظهرا معًا في فيلم (ذا إكسبرتس) وتزوجا عام ١٩٩١ في باريس. وأنجبا إيلا (٢٣ عاما) وبنجامين (١٣ عامًا) و”جيت” الذي توفي عن عمر يناهز ١٦ عاما في عام ٢٠٠٩.