شمس الكويتية بأقوى ردّ على هؤلاء: “شنبات ويلبسون فساتين سهرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت النجمة شمس الكويتية في مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”، عقب تغريدة لها في موقع “إكس”، توعّدت من خلالها رجال النهار ممن يتشبّهون بالنساء ليلاً.

وردّت شمس في مقاطع الفيديو على من انتقدوا كلامها خلال زيارتها للعراق لإحياء حفل رأس السنة ومدحها لأجواء الإحتفال التي يشهدها البلد في هذه المناسبة حباً من شعبه للفرح والحياة.

وقالت شمس فيي منشور على حسابها في موقع “إكس” (تويتر سابقاً): نشرت شمس صورة لها من الحفل وعلّقت عليها قائلةً: “بما إنه أنا هرموناتي الأنثوية مضبوطة وما عندي خلل هرموني يأثر على تصرفاتي زي اللي عندهم شنبات ويلبسون فساتين سهرة في الليل، فردّي راح يكون فيديو من سناب شات صورة وصوت”.

وفي منشور سبق الأول، كتبت شمس: “أنا رجعت من حفلتي من بغداد الجميلة وفي قافلة كانت تسير معاي وفي كم كلب كانوا ينبحون حول القافلة فأنا ردّيت وجا دوري إنزل من القافلة وكل كلب فيهم أعطيه نعال على راسه عشان يوقف ينبح في الأماكن الغلط، لأن حن قافلة مو محل جزارة وعندنا عظام عشان تقربون علينا فتوكلنا على الله يلا بنات وشباب مستعدين تنزلون معاي من القافلة؟”.

وكانت النجمة الكويتية شمس قد أحيت حفلاً ضخماً ليلة رأس السنة في بغداد عاصمة العراق، وسط أجواء مليئة بالفرح والبهجة، وقدّمت خلاله باقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور بحماسة، خاصةً أن هذا الحفل جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنياتها العراقية في السنوات الأخيرة ومنها “تاتي” و”اطق إصبع” وتصدُّرها المراتب الأولى بين الفنانين الأكثر استماعاً لدى الجمهور العراقي.