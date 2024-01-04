فيديو نادر لـ جورجينا رزق لحظة تتويجها ملكة جمال الكون

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للحظة انتخاب ملكة جمال لبنان جورجينا رزق ملكة جمال الكون لعام 1971، وذلك في حفل أقيم في ميامي بيتش في فلوريدا.
واختيرت جورجينا من بين كل المشتركات من كل بلدان العالم، لكي تكون هي الملكة التي تجمع كل مواصفات الجمال والثقافة وتمثل الجمال في العالم، وبذلك تكون أول لبنانية تحصد هذا اللقب، والوحيدة التي حصدته حتى الآن، مع العلم أن العديد من الملكات اللبنانيات حصدن ألقاباً عالمية، منهن كريستينا صوايا، وفاليري أبو شقرا التي وصلت الى نهائيات ملكة جمال العالم.
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