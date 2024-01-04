بعد تغيير اسمه.. هالة صدقي تتصدّر بوستر فيلم “الملكة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج المخرج سامح عبد العزيز لفيلم “الملكة”، أول بطولة مطلقة للفنانة هالة صدقي، حيث نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” بوستر الفيلم، وذلك بعد تغيير اسمه من “كتف قانوني” الى “الملكة”، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم خلال الفترة المقبلة، وعلّق سامح على بوستر الفيلم قائلاً: “قريباً”.

وظهر في البوستر عدد كبير من النجوم، على رأسهم هالة صدقي التي جلست على كرسي أشبه بكراسي الملكات، وحولها دينا، شيرين رضا، باسم سمرة، وعدد آخر من الفنانين.

يضم فيلم “الملكة” عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، شيرين رضا، انتصار، محمد رضوان، كريم عفيفي، دينا، رانيا يوسف…، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

يُذكر أن هالة صدقي تغيب عن السينما منذ سبع سنوات، حين قدّمت فيلم “آخر ديك في مصر” عام 2017، والذي ضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، مي عمر، انتصار، إنجي وجدان…، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.