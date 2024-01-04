محمد الشرنوبي يروج لطرح أحدث أغنياته " كان نفسي" بالتزامن مع عيد ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمد الشرنوبي، برومو أحدث أغنياته و تحمل عنوان "كان نفسي "، و من المقرر طرح الأغنية في الأيام القادمة، وذلك بالتزامن مع عيد ميلاده حيث يحتفل الفنان المصري اليوم بعامه الـ 29 .



يشار إلى أن أخر أغاني محمد الشرنوبي كانت "إيه اللذاذة دي"، والتي طرحها في أب 2021، من ألحانه، وكلمات محمد يسري، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي، فيما كان أخر ألبوماته "زي الفصول الأربعة"، والذي طرحه في عام 2019، وضم 10 أغاني.

يذكر أن الفنان المصري محمد الشرنوبي كان قد شارك مؤخراً في مسلسل "إيجار قديم" ، اذي شارك فيه مع عدة ممثلين، من بينهم شريف منير وفيدرا وصلاح عبد الله وهشام إسماعيل وميمي جمال، وغيرهم، و هو من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت.