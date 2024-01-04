تورط ليوناردو دي كابريو بشبكة الإتجار بالأطفال

ميرنا وليد - بيروت - انضم الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو لقائمة المشاهير الذين تورطوا بشبكة الإتجار بالأطفال، وذلك بعد الإعلان ايضا عن تورط مقدمة البرامج الحوارية الأميركية أوبرا وينفري في ذلك.



ومن بين الأسامي المتورطة: بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي السابق.

- إيهود باراك، رئيس الوزارء الإسرائيلي السابق.

- كيفن كوسنر، الممثل الأمريكي.

- الملياردير بيل غيتس.

- الأمير أندرو شقيق ملك بريطانيا.

- ستيفن هوكنز، عالم الفيزياء الأمريكي.

- الملياردير توماس بريتزكر.

- مايكل جاكسون مغني البوب الراحل.

- الملياردير غلين دوبن.

وما زال هناك الكثير من الأسماء التي لم يعلن عنها بعد.