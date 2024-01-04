"الفراق" يسيطر على إصدارات رامي جمال.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - كثف الفنان رامي جمال من الجرعة الدرامية في أغانيه الجديدة التي تم طرحها في ختام 2023، والجديد منها في 2024، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية وتصدرت قوائم الاستماع عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

رامي جمال ينهي 2023 بـ جيت متأخر

جاء رامي جمال في البداية بأغنية “جيت متأخر” والتي حققت نجاحا جماهيريًا كبيرًا وتصدرت قوائم الاستماع في المنصات وقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع .. عايز ايه بتقولي وحشتك و المفروض انا اكون عادي لا تلاقيك فاضي قولت اراضيك مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين ما كنت قصادك و انت مشيت و قسيت جامد ايوه نصيب وارد.. يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قولت كتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين”.

أهي مشيت فريد ورامي جمال

والديو مع الفنان فريد الذي حمل عنوان “أهي مشيت ” التي اجتازت المليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "أهي مشيت .. وسابت قلبي من غيرها بدون ولا حل نعيش ولا.. أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه هتنساني؟ متنساني مفيش فايدة قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني يا أيامنا.. أمانة عليكي طارديها في ليالي البعد انا في عرضك يا أيامنا تلمينا في يوم على بعض قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض؟ وعاتبيها وفي ايديكي هاتيها اوام وعن حالي وأحوالي ماتحكيلها روحي قوليلها صدعني عليكي كلام بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني".

ولم تسلم الأغنية الجديدة “دوخناك يافراق" التي سيقدمها مع زوجته ناريمان، وسيتم طرحها في 7 يناير الجاري عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وتأتي أجواءها بقصة عن الفارق بين زوجين استحالت العشرة بينهما.