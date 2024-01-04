رامي صبري| تفاصيل الأغنية الثانية من ألبوم النهايات أخلاق

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان رامي صبري الأغنية الثانية من ألبوم النهايات أخلاق، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وعدد من المنصات الموسيقية.

طُرحت الأغنية الثانية بعنوان “بحكي عليكي”، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها "

وملهاش طعم أيامي بطيء الوقت مبيمشيش وصوتك سامعة بوداني كأنك جمبي مبعدتيش وطول الوقت انا فاكرك بموت كل ما افتكرتك يادوب بالاسم بس بعيش وأنا بحكي عليكي ساعات بتنزل دمعة من عيني ويعلم ربنا إني خلاص هموت علشان وحشتيني خلفتي الوعد كدا معقول مشيتي حبييتي سبتيني. مبتكلمش غير عنك واعيد في كلامي وافضل ازيد وايه يا حبيبتي غير سيرتك يريح قلبي وانتي بعيد قليل الحيلة وبعاني ماهو انتي تملي وحشاني وفاكرك عمري يوم مانسيت.



كان قد سبقها أغنية “بين الحيطان” ، من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمر الخضري، وتقول كلماتها "

وبعدين يا سنيني انا البعد آذيني فراقه طلع عيني اتهديت بشوف بعده مآسي لا نسيت ولا هكون ناسي موجود في قلبي وراسي حنيت بين الحيطان شايفه وشايف زمان ذكريات في المكان مابتتنسيش بعده الحياه صعبه وضايع وتاه قلبي اللي راح معاه ومارجعليش ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي وعايش علي حالي وموجوع ده لو يرجه ثانيه ارتاح واعيش الدنيا بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع ".

طرح رامي صبري آخر ألبوماته الغنائية “معايا هتبدع” الذي ضم 8 أغنيات وسيتم طرحه تدريجيًا ابتداءً من 3 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023.

“معايا هتبدع، يمكن خير، لما بيوحشني، احنا في حتة تانية، حبينا، انت الأصل، بتفتكرني، فاكر نفسك هدية”، وحققت يمكن خير نجاحًا ساحقًا خلال العام الماضي وحققت أكثر من 93 مليون مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها "

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب".