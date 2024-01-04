شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في أول يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير وخالد الصاوى إيرادات بلغت 42 ألف جنيه في أول ليلة عرض بالسينمات، إذ انطلق الفيلم في دور العرض أمس الأربعاء 3 يناير ليفتتح موسم إجازة منتصف العام الدراسى، على أن يعرض في الخليج بدءا من يوم 18 يناير الجارى.

تدور قصة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوي وشريف منير، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.

ويشهد موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024 عرض العديد من الأفلام التي حجزت مكانها في الموسم وهى "أبو نسب" بطولة محمد إمام وياسمين صبرى وماجد الكدوانى والمستمر عرضه في السينمات بعدما انطلق يوم 21 ديسمبر الماضى، فيلم "الإسكندرانى" بطولة أحمد العوضى وزينة وإخراج خالد يوسف والذى انطلق عرضه اليوم الخميس 4 يناير.

واستقبلت دور العرض اليوم الخميس أيضاً أفلام "عصابة عظيمة" بطولة اسعاد يونس، و"أنا وابن خالتى" بطولة بيومى فؤاد وسيد رجب، "الحريفة" بطولة نور النبوى وعدد من الفنانين الشباب، كما يعرض في الموسم يوم 17 يناير فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوى وشيرين رضا إضافة إلى عدد آخر من الأفلام المقرر عرضها خلال شهر يناير الجارى.