شذى حسون بمفاجأة جديدة للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شوقت الفنانة العراقية شذى حسون الجمهور لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "ماخذاك الوقت"، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، الا انها لم تكشف بعد عن موعد طرحها.
وكانت كُرّمت شذى حسون في المؤتمر الدولي للتميز الريادي وقادة المجتمع العربي الذي أقيم في دبي الإمارات.
وجاء تكريم شذى في إطار عطائها الفني والوطني.
شذى نشرت مجموعة من الصور من التكريم، وكتبت تعليقاً: "جميل أن يتم تقديرك على عطاءك سواء الفني أو الوطني لجل اعمالي في واحد من أهم الحفلات التكريمية.. المؤتمر الدولي للتميز الريادي وقادة المجتمع العربي الذي اقيم في دبي الامارات، شكرا لكل العاملين على هدا المؤتمر الراقي و أوعد نفسي و اوعدكم باعمال استثنائية هذه السنة".
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