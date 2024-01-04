محمد كريم يكشف عن مفاجأة مع تيريس جيبسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان محمد كريم، متابعيه عبر السوشيال ميديا بحلول عام 2024، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر برفقته الممثل الأمريكي تيريس جيبسون.

وحرص "كريم" على تهنئة متابعيه بالعام الجديد برفقة "جيبسون" وقام الثنائي بتوجيه التهنئة لهم وتمنوا عامًا مباركًا وأن يحققوا كل أمنياتهم، وعلق على الفيديو،قائلا: "مشاريع كبيرة بيني وبين اخي تيريس جيبسون قريبًا، أغنية عربية وفيلم قريبًا، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وانتوا طيبين، أنا بحبكم".

وكشف "كريم" عن دعوة الممثل الأمريكي تيريس جيبسون بحفل ختام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي وكان برفقتهما المهندس نجيب ساويرس، حيث صعد "جيبسون" على مسرح حفل الختام لتقديم جائزة "نجمة الجونة الخضراء" مرتديًا جلباب باللون الأحمر وعبر عن سعادته بالتواجد في مدينة الجونة ووجه الشكر للمهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس على حسن الضيافة.

يذكر أن، الممثل تيريس جيبسون يشارك بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "Fast X Part 2" والمقرر عرضه بحلول عام 2025، وفيلم التشويق "Fluxx" والمقرر عرضه تجاريًا خلال العام المقبل.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يكشف عن هدية تلقاها من المخرج عمرو عرفة