إلهام شاهين تستعرض رشاقتها وتنشر صورا مع عائلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بالإضافة إلى صور مع عائلتها.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا رب سنة مبهجة مليئة بالألوان الحلوة، وبعيدة عن اللون الأسود".

وفي تدوينة ثانية، كتبت إلهام شاهين: "يسألوني عن سر جمالي ورشاقتي.. الحقيقة السر عند صديقتي الغالية جدا جدا د. جيهان التي تهتم بي وتنصحني دائما وتعطيني روشتة الجمال وتجعلني أكثر بهجة وتفاؤل".

وفي تدوينة ثالثة، كتبت إلهام: "الله على لمة العيلة في أوقات حلوة.. ربنا يفرح قلوبكم ويحافظ عليكم ويسعدكم زي ما بتسعدوني".

يذكر أن، آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "ألفريدو" بطولة أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.