محمد عزمى ينضم إلى مسلسل "حدوتة منسية"

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنان الشاب محمد عزمى ، لأسرة مسلسل "حدوتة منسية" بطولة الفنانة سوسن بدر، تدور أحداثه فى إطار أجتماعي تشويقي، ومقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

وشارك محمد عزمي في مسلسل نصيبي وقسمتك، حكاية أوضة وصالة، أمام النجم أحمد عبد العزيز، وشارك أيضًا في فيلم 30 مارس، للمخرج أحمد خالد موسى، وعمل مع النجم هاني سلامة في مسلسل قمر هادي، حيث لعب دور الشقيق الأصغر له، والذي كان يدعى عارف، والمسلسل من إخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريباً.

وعرض للفنانة سوسن بدر فيلم "آل شنب" في مهرجان الجونة السينمائى، الفيلم يشارك في بطولته كلا من ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

كما تعاقدت مؤخرًا سوسن بدر على المشاركة في بطولة فيلم "سارة و على" بطولة النجمان منة شلبى وأحمد داود، والذى بدأ تصويره الأيام الماضية، من إخراج هبة يسرى.