عبد الله السدحان يخوض الموسم الرمضاني المقبل بهذا المسلسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أعلن الفنان عبد الله السدحان، عن خوضه الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، بمسلسل يحمل اسم “هم يضحك”، دون الكشف عن أي معلومات أخرى تتعلق بهذا المسلسل.

وشارك عبد الله السدحان، صورة له عبر صفحته الرسمية على “انستغرام”، ظهر من خلالها برفقة الفنانة مروة خليل، وعلّق عليها قائلاً: “مسلسل هم يضحك ..في رمضان 2024 “.

الجدير ذكره أن الفنان عبد الله السدحان كانت له مشاركة في موسم دراما رمضان الماضي وذلك من خلال مسلسل “طاش العودة”، الذي دارت أحداثه في إطار درامي كوميدي عن قضايا ومشاكل المجتمع السعودي بشكل خاص، وشارك في المسلسل، ناصر القصبي، راشد الشمراني ، محمد الطويان وآخرون، والعمل من إخراج محمد القفاص ومن تأليف عنبر الدوسري.

وعرض مؤخراً للفنان عبد السدحان فيلم “نورة” في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ويعد أول فيلم سعودي من فئة الأفلام الروائية الطويلة، وتم تصويره في مدينة العلا الأثرية.

وتجري أحداث فيلم “نورة” في حقبة الثمانينيات، ويروي قصة “نورة”، التي تجسد دورها ماريا بحراوي، وهي فتاة طموحة وحالمة، تحب الحياة والفن على الرغم من عدم توفر الفرص الفنية المتاحة أمامها، وتتعرف خلال الأحداث على المعلم “نادر”، الذي يقدم شخصيته الفنان يعقوب الفرحان، إذ يأتي من المدينة، ويكشف لهم أن الفن يمكن أن يكون وسيلةً للتواصل، والعمل من تأليف وإخراج توفيق الزايدي، وبطولة يعقوب الفرحان، ماريا بحراوي، عبدالله السدحان، وعائشة.