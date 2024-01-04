محمد كريم يعلن عن مفاجأة مدويّة لمحبيه مع تيريس غيبسون-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محمد كريم مقطع فيديو جمعه بنجم فيلم Fast And Furious تيريس غيبسون قدم من خلاله التهنئة لجمهوره في مصر بالعام الجديد، وقال كريم وغيبسون باللغة العربية: كل سنة وانتم طيبين سنة سعيدة عليكم".



وعلق كريم على الفيديو :مفاجأه كبيرة في الطريق ليكوا قريب اغنيه بالعربي انا وتيريس وفيلم كبير في هوليوود هيتم الاعلان عن تفاصيله قريب".

يذكر أن، الممثل تيريس غيبسون يشارك بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "Fast X Part 2" والمقرر عرضه بحلول عام 2025، وفيلم التشويق "Fluxx" والمقرر عرضه تجاريًا خلال العام المقبل.

وكان محمد كريم كشف عن دعوة النجم الأميركي بحفل ختام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي وكان برفقتهما المهندس نجيب ساويرس، حيث قدم غيبسون على مسرح حفل الختام جائزة "نجمة الجونة الخضراء" والتي فاز فيها فيلم The Buriti Flower مرتديًا جلباباً باللون الأحمر.