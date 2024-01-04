"قبل ما نتحول زومبي" ضمن نقاشات قصور الثقافة بنادي أدب بورسعيد

ياسر رشاد - القاهرة - نظم نادي أدب قصر ثقافة بورسعيد لقاء لمناقشة ديوان شعر العامية "قبل ما نتحول زومبي" للشاعر محمد موسى، في إطار فعاليات البرنامج الأدبي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر يناير الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة.

استهل الشاعر عادل الشربيني رئيس نادي الأدب، اللقاء مرحبا بالحضور، ومقدما لمحة عن السيرة الذاتية لصاحب الديوان ابن محافظة بورسعيد، وأبرز مؤلفاته ومنها "حبس افتراضي"، و"مراوح"، وأغنية إعلان مستشفى سرطان الأطفال "57357" والتي حملت عنوان "نفس المشوار".

كما تحدث عن الجوائز الأدبية التي حصل عليها "موسى"، من أهمها جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية عن الديوان محل المناقشة، والمركز الثاني في مجال القصيدة العامية بالمسابقة الأدبية لإقليم القناة وسيناء التابعة لهيئة قصور الثقافة، وأيضا المركز الثاني بمهرجان همسة للأداب والفنون.

من جانبه تناول الشاعر طارق علي الديوان بالنقد والتحليل، موضحا أن المؤلف رصد خلال الديوان زمنين مختلفين، وهما الواقع القاسي وتجلى ذلك بوضوح في القصائد المكتوبة في الجزء الأول من الديوان، حيث استخدم الشاعر مفردات تحاكي قسوة هذا الزمن، أما الزمن الثاني فتجلى في الجزء الآخر من الديوان الذي استخدم فيه الشاعر كلمات تعبّر عن الحنين إلى الماضي، وكم كان يتمنى أن يبقى في ذلك الزمن.

وعن غلاف الديوان أشار الشاعر طارق علي أنه يحمل إلى القارئ تفسيرين الأول تحذيري والثاني إقرار بالواقع القاسي، أما عن أسلوب الكتابة أوضح أن الشاعر استخدم أكثر من قالب كتابي، ولم يلتزم بشكل القصيدة العامية المرسلة في بعض النصوص، فمن يقرأ الديوان يجد شكلا غنائيا معتمدا على المفتتح الرباعي، ثم الثماني المغلق كما جاء في قصيدة "ضمير مستتر".

واختتم اللقاء الذي أقيم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، بفتح باب المناقشة حول قصائد الديوان وتكريم الشاعر محمد موسى من قِبل إدارة نادي الأدب بمنحه شهادة تقدير، في حضور نخبة من أدباء وشعراء المدينة الباسلة.