طرح 9 بوسترات لفيلم "ليلة العيد" وعرضه 25 يناير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح المخرج كريم السبكي، 9 بوسترات لفيلم "ليلة العيد" استعدادا لطرحه بالسينمات يوم 25 يناير الجاري.

ونشر السبكي، بوسترات الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فيلم (ليلة العيد) ٢٥ يناير في كل السينمات بإذن الله".

وتدور أحداث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وأحداثه تدور في يوم واحد ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.