صبا مبارك عن أحداث غزة: "إذا قادرين يستهدفوا القيادين.. ليه قتلوا الأطفال؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تساءلت الفنانة صبا مبارك، حول قتل الأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لذي يواصل قصف قطاع غزة، واغتيال عدد من القياديين.

ونشرت "صبا" سؤالها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "سؤال يسأل: إذا قادرين يستهدفوا القيادين بهذه الدقة، ليه قتلوا كل هذه الأطفال؟، ليش؟ آه؟ ليش؟".

ولاقى تساؤل "صبا" تأييد متابعيها، وعلقوا: "لأنها حرب ضد غزة مش حماس، عايزين يقضوا على نسل الفلسطينيين لأن كل يوم بيطلع مقاومة وأجيال بتسلم أجيال، لأنهم حابين يمحوا كل العرب ويقوموا ببناء دولتهم الصهيونية من النيل إلى الفرات".

وكشفت "صبا مبارك" عن تعرضها لمضايقات من قبل إدارة تطبيق "إنستجرام" بعد مواصلة نشر صور ومقاطع فيديوهات توضح انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، كما نشرت رسالة مؤخرًا تضمنت مطالبتها بعدم الاعتياد على المشهد المؤسف الذي يحدث في فلسطين وعلقت قائلة: "أرجوكم لا تتعودو ولا تتعبو أخواننا عم بيتعرضو لمذبحة جماعية مستمر، أول مرة في حياتي بقرر ان أنشر صور ناس، وتحديدًا أطفال شهداء، وعلى كتر ما هو مؤلم وصادم وجارح، هو لا يذكر أمام الحقيقة اللي عم بيعشوها في غزة".

وشاركت "مبارك" مؤخرًا بافتتاح استوديوهات خشب الزيتون في الأردن ضمن احتفالية الذكرى العشرين للهيئة الملكية للسينما في الأردن وسط حضور عدد كبير من النجوم وصناع الأفلام الأردنيين والعرب.

يذكر أن، صبا مبارك عرض لها مؤخرًا مسلسل "عنبر 6" على منصة "شاهد" بطولة أيتن عامر، ومن تأليف دعاء عبد الوهاب، إخراج علي العلي.