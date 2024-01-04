السبت.. افتتاح معرض الفنان التشكيلي الراحل محمد الطراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يفتتح جاليري قرطبة في السادسة من مساء يوم السبت الموافق ٦ يناير ٢٠٢٤ معرضا للفنان الراحل محمد الطراوي الذي رحل عن دنيانا في فبراير ٢٠٢٢، تاركا إرثا فنيا ضخما في رحلته الفنية التي تجاوزت أربعة عقود.

ويضم المعرض ٤٠ لوحة تمثل مراحل متنوعة من إنتاج الفنان الراحل، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ١٣ يناير الجاري.

ومن جانبه، قال الناقد الفني محمد الجبالي مدير جاليري قرطبة إن الفنان الراحل يعد أحد أهم الفنانين التشكيليين الذي استطاع من خلال أعماله أن يصنع بصمة خاصة به في المشهد التشكيلي المصري والعربي، كما تربطه بجاليري قرطبة علاقة قوية، إذ عرض الفنان الراحل لوحاته في المعرض الجماعي الذي أقيم بمناسبة افتتاح جاليرى قرطبة في مارس عام ٢٠٠٣.

يذكر أن الفنان محمد الطراوى ولد عام 1956 وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك 1980، وعمل رسامًا بمؤسسة روز اليوسف فى مجلة صباح الخير، وشارك فى عدد من المعارض الجماعية، كما أقام عددًا كبيرًا من المعارض الفردية منها: معرض "هي" بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث بالأوبرا نوفمبر 2015، ومعرض "هن" بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث بالأوبرا أكتوبر 2017، ومعرض "هن 2" بقاعة أجيال 1 بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية أكتوبر 2018، وغيرها.