نجم التسعينيات "هادواي" يشعل حفل "كاسيت 90" في "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

صعد المغني الألماني هادواي على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفل "كاسيت 90" في "موسم الرياض" الذي يقام مساء اليوم الخميس وسط مشاركة نخبة من أشهر نجوم الأغنية بفترة التسعينيات.

وحرص "هادواي" على تحية الحضور فور صعوده على المسرح وقام بشكر المملكة العربية السعودية على استضافته واختار أغنية "Life" ليبدأ بها فقرته وسط تفاعل الجمهور، حيث يعد "هادواي" من أبرز نجوم الغناء في فترة التسعينيات وله العديد من الأغاني التي حققت له نجاحًا كبيرًا حول العالم منها أغنية "What is Love".

وبدأ الفنان مصطفى كامل الحفل ووقع اختياره على أغنية "أبوسك حبيبي" من كلمات وألحان مصطفى كامل، وحرص "كامل" على توجيه التحية للجمهور وعلق قائلا: "كل سنة وحضراتكم طيبين، والمملكة العربية السعودية بألف خير، بشكر السادة القائمين على هيئة الترفيه على رأسها المستشار تركي آل الشيخ".

ويضم حفل "كاسيت 90" نخبة من ألمع نجوم الغناء بفترة التسعينيات وهم: الفنان هشام عباس، الفنان محمد فؤاد، الفنان مدحت صالح، الفنان إيهاب توفيق، إلى جانب عدد من النجوم الأجانب منهم المغنية السويدية جيني بيرجرين، فريق "Aqua" الدنماركي النرويجي، والمغني الألماني هاداوي.