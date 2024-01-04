مصطفى كامل يفتتح حفل كاسيت 90 المقام في الرياض

ميرنا وليد - بيروت - صعد منذ قليل الفنان المصري مصطفى كامل على مسرح أبو بكر سالم للغناء ضمن حفل كاسيت 90 والمقام حاليا بالرياض.

وقدم مصطفى كامل حتى الآن مجموعة كبيرة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة التي غناها في فترة التسعينات وسط تفاعل كبير من الحضور.

ويشارك في الحفل بجانب مصطفى كامل ومدحت صالح الفنان المصري مصطفى قمر و الفنان محمد فؤاد والفنان إيهاب توفيق و الفنان هشام عباس وعدد من الفنانين الأجانب الذين اشتهروا فينفس فترة التسعينات، ومنهم فريق "Aqua" الدنماركي النرويجي، والمغنية السويدية جيني بيرجرين، والمغني الألماني هاداواي.



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