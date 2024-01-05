اليوم.. إسعاد يونس تحتفل بـ"عصابة عظيمة" في عرض خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحتفل النجمة الكبيرة إسعاد يونس، بفيلمها الجديد "عصابة عظيمة" مساء اليوم الجمعة 5 يناير، في عرض خاص يحضره صنّاع العمل وأبطاله.

يُقام العرض في إحدى "سينمات" القاهرة، وذلك بعد أيام من احتفال فريق العمل بالفيلم في "الرياض" في المملكة العربية السعودية.

شهد عرض السعودية حضور النجمة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس بطلة العمل، والنجم محمد محمود، والفنان كريم عفيفي والفنانة رنا رئيس والفنانة فرح الزاهد، ومخرج العمل وائل إحسان وأدون كوين المدير التنفيذي لشركة موفي وأحمد صبيح المنتج المنفذ ومدير عام الشركة العربية للسينما.

جدير بالذكر أن إسعاد يونس شاركت في بطولة مسلسل "كامل العدد" والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2023، وكان من بين أبطال العمل: دينا الشربيني، شريف سلامة، والراحل مصطفى درويش.