شكرا لقرائتكم خبر عن على السباعى: حبيت شخصية يوسف في مسلسل "حالة خاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان على السباعى، في لقاء خاص على تلفزيون الخليج 365، عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد.

وقال على السباعى:" بقدم دور يوسف محامى مبتدئ بيتدرب في مكتب إمانى النجار والكل بيتنافس على الحصول على المكان الواحد في المكتب لانها بعد فترة التدريب تريد شخص واحد فقط، المنافسة بتبقى حامية بينا، يوسف شخص بتحكمه الأموال لأنه في مستوى معين وبعد وفاة والده بينزل في المستوى وبيأذى ناس كتيرة في طريقه وبحب الشخصيات دى لأنها شخصية حقيقية لأن كله عنده الحلو والوحش اللى فينا" .

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.