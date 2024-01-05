"نتفليكس" تبدأ عرض "الدولة العميقة" للمخرج سعيد الماروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض منصة نتفليكس الرقمية اليوم الخميس 4 يناير 2024، حلقات المسلسل الكويتي "الدولة العميقة" وينتمي لنوعية المسلسلات السياسية، ويضم مجموعة كبيرة من فنانين الدراما الخليجية.

العمل عُرض في السعودية والكويت مؤخرًا عبر إحدى المنصات الرقمية قبل "نتفليكس".

"الدولة العميقة" مسلسل تم تصويره في أربع دول: كوبا ولبنان وتركيا والكويت، ونافس المسلسل في التصويت على المسلسلات المفضلة في جوائز صناع الترفيه Joy Awards الذي يقام حفل الإعلان عنها في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

يشارك في بطولة العمل: بشار الشطي وخالد المظفر وفيصل العميري وروان بن حسين وفهد عبدالمحسن ويعقوب عبدالله وخالد البريكي وزينب بهمن، وممثلين من فرنسا وكوبا وتركيا، كما شارك في المسلسل سعد الفرج وجاسم النبهان وتولى إخراج العمل المخرج سعيد الماروق وتولى الكتابة فيصل البلوشي.