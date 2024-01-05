«الإسكندرانى» سينما عروس البحر المتوسط بتوقيع أسامة أنور عكاشة

ياسر رشاد - القاهرة - تدشين البطولة المطلقة الأولى لـ«أحمد العوضى».. وعودة تلميذ يوسف شاهين للساحة

خاض النجم أحمد العوضى أولى بطولاته السينمائية المطلقة بعنوان «الإسكندرانى»، بداية من اليوم الخميس بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربى، هذا العمل الذى يشهد التعاون الأول بين الفنان أحمد العوضى والمخرج خالد يوسف.

فى البداية ومع الإعلان عن التعاون بين العوضى وخالد يوسف على شاشة السينما، كانت هناك حيرة كبيرة خاصة وان كل منهم له منهج خاص فى أعماله ربما بعيد تماماً عن الآخر، فالعوضى دائماً ينحاز إلى الأعمال التى تعبر عن المواطن المصرى أو بمعنى أدق «ابن البلد» فى ثوب الأكشن، وهو النقيض بالنسبة للمخرج خالد يوسف الذى يميل إلى الجراءة والواقعية فى جميع أعماله التى يعلمه ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب.

نجاح كبير للغاية شهده العرض الخاص لفيلم «الإسكندرانى» الذى يشهد أولى بطولات العوضى وتلميذ المخرج الراحل يوسف شاهين، وبحضور جميع نجوم الفيلم وعلى رأسهم «زينة وحسين فهمى وبيومى فؤاد»، خاصة مع إجماع الجمهور والنقاد على مشاهدة فيلم سيخلد فى التراث السينمائى المصرى.

فى هذا الملف تحدث الـ«الخليج 365» مع نجوم فيلم «الإسكندرانى» عن كواليس العمل وأجواء التصوير وشخصياتهم امام الكاميرا، ومضمون العمل الذى يعود للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة.

أحمد العوضى: البطولة مسئولية كبيرة.. وأراهن على المواطن المصرى ابن البلد

فى البداية تحدث النجم الكبير أحمد العوضى عن أولى بطولاته المطلقة، وقال: فيلم «الإسكندرانى» حالة مختلفة كبيرة بالنسبة لى، فبعد تقديم العديد من الشخصيات على شاشة الدراما، كنت أفكر كيف ستكون البداية على شاشة السينما مع مسئولية البطولة، وأتشرف أن هناك صداقة تجمعنى بالمخرج الكبير خالد يوسف، وكان من المفترض أن يتم التعاون الأول بيننا على شاشة الدراما العام الماضى، ولكن لانشغالى بمسلسل «ضرب نار» وانشغاله هو أيضا بمسلسل «سره الباتع» لم يتم التعاون، إلى أن انتهينا من العمل وجلسنا وتلقيت سيناريو فيلم «الإسكندرانى» للراحل الكبير أسامة أنور عكاشة، وهنا شعرت بمسئولية كبيرة، وبدأنا التحضير لشخصية «بكر الإسكندرانى».

وأضاف: فى الحقيقة كانت هناك عدة عوامل ساعدتنى للوصول إلى الشخصية بشكل كامل على رأسها السيناريو وإبداع الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة، ومن بعده المخرج خالد يوسف الذى ساعدنى كثيراً للعمل والابداع، فهو مخرج يعرف كيف يخرج الإبداع من كل من يعمل معه.

وتابع «العوضى» حديثه قائلاً: بكر الإسكندرانى نموذج من ابن الإسكندرية «الجدع وابن البلد» ودائما أميل إلى هذه النوعية من الشخصيات التى تكون قريبة من الناس الذى أرى نفسى دائماً واحداً منهم، وفخور للغاية بردود الأفعال التى وصلتنى عن الفيلم منذ اليوم الأول لبداية التصوير، وكنت حريص على التواصل مع الجمهور باستمرار عبر «السوشيال ميديا» لأنهم ليس جمهورى فقط ولكنهم أهلى الذى أفتخر بهم وسبب نجاحى بعد الله سبحانه وتعالى.

«زينة»: خطوة مميزة فى مشوارى.. ونرسخ قدرة المرأة على النجاح وسط الصعاب

ومن جانبها أعربت الفنانة زينة عن سعادتها بطرح فيلم الإسكندرانى بدور العرض السينمائى، وقالت: فيلم الإسكندرانى خطوة مميزة وكبيرة فى مشوارى الفنى، فهو العمل الثانى لى مع المخرج المميز خالد يوسف، واجسد من خلاله شخصية مختلفة تماما عن كل ما قدمته فى أعمالى السابقة.

وأضافت: جذبنى للغاية تجسيد شخصية الفتاة الإسكندرانية، بشهامتها التى تؤكد أن المرأة قادرة على الحياة وسط الصعاب، بل وتحقيق النجاح أيضاً بالرغم من كل المعوقات التى تواجهها.

وتابعت حديثها قائلة: فكرة التواجد فى عمل فنى بتوقيع الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، فخر وشهادة كبيرة لكل فنان، خاصة أن الفنان الراحل كان واحداً ممن ساهموا فى بناء ريادة مصر الفنية، بأعماله التى تعبر عن الأصالة المصرية، ولذلك كان العمل بمثابة قرصة وهدية بالنسبة لى.

وعن أجواء التصوير والعمل مع الفنان أحمد العوضى، قالت: أجواء التصوير كانت رائعة وإيجابية، ولم توجد أى عوائق، بالعكس كل منا كان يؤدى دوره لظهور العمل فى أفضل شكل ممكن أمام الجمهور، ولتقديم أيضاً عمل سينمائى يضيف لنا كفنانين ويضيف أيضا للسينما المصرية.

وعن المنافسة مع الأعمال الأخرى، قالت: كل فنان يجتهد لتقديم عمل جيد أتمنى له النجاح، ولكن بالنسبة لفيلم «الإسكندرانى» متفائلة بتحقيق نجاح كبير للغاية لأنه عمل يقدم سينما حقيقية للجمهور.

حسين فهمى: الفيلم يؤكد أن مصر ما زالت قادرة على الإبداع.. والشخصية بعيدة عن أعمالى السابقة.

أما الفنان حسين فهمى، فقال: فيلم الإسكندرانى يؤكد أننا ما زلنا قادرين على تقديم السينما الجادة بمفهومها الحقيقى والفعال، فمصر دائماً ولادة للفنون والإبداع.

وأضاف الفنان الكبير حسين فهمى: العمل مع صديقى المخرج الكبير خالد يوسف دائماً يترجم إلى إبداع، فبعد النجاح الكبير خلال موسم دراما رمضان من خلال مسلسل «سره الباتع» وتعاونا فى فيلم «الإسكندرانى»، وفى الحقيقة منذ قراءة اسم الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة على ورق السيناريو، كنا أمام مسئولية كبيرة، لأننا نقدم نصاً كبيراً ولديه قضية ورسالة تسلط الضوء على مدينة الإسكندرية أجمل مدن العالم التى تتزين بالبحر الأبيض المتوسط.

وعن العمل مع الفنان أحمد العوضى فى أولى بطولاته السينمائية قال: أحمد العوضى فنان موهوب وله شكل مميز على الشاشة، وأفخر بمشاركته أولى بطولاته السينمائية، لأنه فى خلال وقت قصير للغاية أثبت أنه فنان يمتلك موهبة كبيرة، ويقدم شخصيات من نبض المجتمع المصرى.

وعن شخصيته داخل أحداث الفيلم، قال: أجسد شخصية أجنبية خلال أحداث الفيلم وهو «يوجو اليونانى»، ولكنها شخصية تكن حباً كبيراً لمدينة الإسكندرية.

وأضاف: لا يوجد أى تشابه بين شخصيتى فى فيلم الإسكندرانى وشخصيتى فى مسلسل «سره الباتع» فكل من الشخصيتين لهم شكل مختلف وفى زمن مختلف عن الآخر تماماً يمكن التشابه فى الشخصيتين أن لكل منهم رسالة ومشتركين فى حب مصر بالرغم من أصولهم الأجنبية، فأهم رسالة أريد تقديمها دائماً هو سحر بلدنا وقدرة تأثيرها وجذبها لكل من يعيش على أرضها حتى ولو من أصل وثقافة مختلفة، وهذا ما سطرته كتب التاريخ عن مصر العظيمة.

صلاح عبدالله: أفخر بالمشاركة فى عمل للراحل أسامة أنور عكاشة

ومن جانبه، أعرب الفنان صلاح عبدالله عن سعادته بطرح فيلم الإسكندرانى بدور العرض السينمائى، والذى يشارك فى بطولته إلى جانب الفنان أحمد العوضى والفنان حسين فهمى، وقال صلاح عبدالله عن فيلمه الجديد: فيلم الإسكندرانى من إبداع الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة الذى كثيراً ما أبدع فى تجسيد مصر على شاشتى الدرامى والسينما من خلال العديد من النصوص الرائعة التى تجسد صورة الواقع.

وأضاف الفنان الكبير صلاح عبدالله: مثل هذه الأعمال تستطيع الحياة مع الجمهور لسنوات وعصور مختلفة، فمشاركتى فى هذا العمل كانت لاقتناعى التام أننا بصدد تقديم عمل سينمائى ليس لتحقيق نجاح أو إيرادات كبيرة خلال موسم عرضه فقط، ولكن نحن نعمل لتقديم عمل يخلد فى تاريخ السينما المصرية ويشاهده العديد من الأجيال، مثل الأعمال التى ساهمت فى بناء الحضارة الفنية وما زالت تحقق نجاحاً كبيراً حتى الآن فى كل مرة تعرض بها.

أما المخرج الكبير خالد يوسف فقال عن فيلمه الجديد الإسكندرانى أنه تجربة مميزة له على ساحة السينما خاصة وأنها تشهد عودته من جديد بعد غياب سنوات.

خالد يوسف: السينما قضية ورسالة.. و«الإسكندرانى» سيخلد فى لوحة الشرف مع الكبار.

وأضاف المخرج الكبير خالد يوسف: الفيلم السينمائى بالنسبة لى ليس مجرد عمل من أجل المشاهدة وترفيه فقط ولكنه صورة لتجسيد الواقع وعرض كامل للأحداث ومناقشة القضايا الهامة، وهذا هو منهجى فى جميع أعمالى السينمائية وبالطبع لم يكن هناك أنسب من نص للراحل الكبير أسامة أنور عكاشة لتحقيق ذلك.

وعن التعاون مع الفنان أحمد العوضى فى أولى بطولاته السينمائية، قال: لم أتخيل أحداً فى شخصية «بكر الإسكندرانى» سوى الفنان أحمد العوضى، فمنذ متابعتى له فى أعماله على شاشة الدراما وأنا أعلم تماماً أنه نجم يمتلك موهبة فنية خاصة ويستطيع الصعود على القمة فى وقت قصير للغاية لأنه يمتلك ما يؤهله لذلك.

وأضاف: منذ بداية اليوم الأول للتصوير وجدت التزاماً كبيراً من الفنان أحمد العوضى وعشقاً للعمل والإبداع، وهذا ما أبحث عنه دائماً فى كل فنان أعمل معه، ولكن الحقيقة أن «العوضى» على قدر ما يمتلك مواصفات بدنية رائعة تؤهله ليكون من أهم نجوم «الأكشن» فى مصر هو أيضاً يمتلك موهبة فنية كبيرة.

وتابع المخرج الكبير خالد يوسف حديثه قائلاً: أتوجه بالشكر أيضاً لكل النجوم المشاركين فى العمل لأن كل منهم عمل بحب وإخلاص وروح المجموعة من أجل تقديم عمل فنى يخلد فى تاريخ السينما المصرية، فنحن لا نعمل بمفهوم النجاح فى موسم بعينه، ولكن أتعلمته من أستاذى الكبير يوسف شاهين هو ضرورة تقديم أعمال هامة وسينما حقيقية تضيف للسينما المصرية بشكل عام وتسلط الضوء على الثقافة الفنية المصرية.

وأضاف: نسلط الضوء على عادات وتقاليد مدينة الإسكندرية وأهلها، وروح المحافظة بأكملها، وهى صورة واقعية، ونناقش قضية هامة لنعرف الناس كيف كان التاريخ وما يمكن الاستفادة منه فى بناء المستقبل.

وعن صداقته بالنجم الكبير حسين فهمى، قال: حسين فهمى نجم كبير وموهوب وأشكره على تواجده لأنه إضافة كبيرة لأى عمل، واستطعنا من خلاله تحقيق المعادلة الصعبة بتواجد ثقافة الأجيال فى الفيلم، فحققنا نجاح كبير من خلال مسلسل «سره الباتع» وسنستكمل هذا النجاح من خلال فيلم «الإسكندرانى».

وعن أجواء التصوير، قال: العمل مع هذا الكم الكبير مسئولية كبيرة، ولكن الأهم هو كيفية الحفاظ على الأداء وإخراج أفضل ما لدى الفنان الذى أعمل معه، خاصة وأن جميع النجوم المشاركين فى الفيلم يمتلكون موهبة فنية كبيرة.