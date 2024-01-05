تعرف على إيراد "الإسكندراني" في أول أيام عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الخميس ٤ يناير فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم بداية العام الجديد ٢٠٢٤.

وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادا بلغ مليون و302 ألف و503 جنيهات.

فيلم الإسكندراني كتبه الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

كان العرض الخاص لفيلم الإسكندراني أقيم مساء يوم الثلاثاء الماضي 2 يناير في سينما مول مصر، بحضور أبطاله وعدد كبير من مشاهير الفن.