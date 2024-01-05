ميدو: أتوقع مستقبلاً باهراً لأبطال فيلم "الحريفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعرب الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بالمشاركة كممثل في فيلم "الحريفة"، مؤكدًا توقعه مستقبل باهر للأبطال الشباب المشاركين في العمل.

وأوضح ميدو خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، أن مشاركته في الفيلم بدأت من خلال صداقته بالمنتج طارق الجنايني، قائلا: "طارق صديقي من حوالي 20 سنة والمخرج رؤوف السيد صديقي أيضًا منذ 25 سنة، وعندما عرضوا عليّ المشاركة في فيلم الحريفة تحمست لخوض التجربة".

وأشار إلى أنه كان يرغب في خوض تجربة سينمائية، وبعد لقائه بالأبطال المشاركين في الفيلم تحمّس للغاية، وقرر المشاركة والانضمام لفريق العمل.

وتابع: "لما قعدت مع شباب الفيلم حبيتهم وحبيت طاقتهم، في روح حلوة بينهم، فقولت الفيلم ده هيبقى جامد، وعجبني جدا فكرة الكورة.. وأنا متأكد بعد التجربة دي إن الشباب دول هيبقوا نجوم كبار".

وبسؤاله عن شخصيته في الفيلم، قال ميدو: "شخصيتي أستاذ شلش بفيلم الحريفة موجودة في الواقع وعدت علينا كلنا واحنا في المدرسة، إن المدرسين في فترة الدراسة الثانوية بيتعاملوا بشدة وحزم وفي نفس الوقت يجيدون لعب كرة القدم".

يذكر أن فيلم "الحريفة" يدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول شاب في المرحلة الثانوية يجسد شخصيته نور النبوي، وتمر حياة والده بأزمات عديدة نتيجة الديون، مما يضطر الوالد لنقل نجله إلى مدرسة حكومية بعدما كان في إحدى المدراس الخاصة، ويواجه نور العديد من الأزمات في التعامل مع زملائه الجدد بهذه المدرسة قبل أن يصيروا أصدقاء بسبب مهارة نور النبوي في كرة القدم، فيما يلعب أحمد حسام ميدو شخصية مدرس ومدرب كرة قدم.