ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد السقا الجمهور صورة برفقة أولاده الثلاثة ياسين وحمزة ونادية.

وعلق أحمد السقا على الصورة معبراً عن حبه الكبير لهم، وقال: "ياسين وحمزة ونادية… استثماري الحقيقى فى الدنيا، ربنا يحفظهم ويحفظ أولادكم جميعا، أحلى حاجة في حياتي".

وقد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "جولة أخيرة" بطولة الممثل المصري أحمد السقا البوستر الدعائي الرسمي للمسلسل الذي تم الإنتهاء من تصويره مؤخراً، وذلك تمهيداً لبدء عرضه ، يوم 25 كانون الثاني الحالي على إحدى المنصات.

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته الممثل المصري أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي وضيفا الشرف أحمد فهمي وحنان مطاوع، وهو مؤلف من 9 حلقات وهو من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، وتم تصوير جزء منه في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا بصورة مع أولاده.. وهكذا أصبحوا في مرحلة الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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