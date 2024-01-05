شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة تشتد بين أفلام رأس السنة.. الإسكندرانى وأبو نسب فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منافسة كبيرة تشهدها السينما المصرية، خلال الفترة الحالية، مع عرض أكثر من فيلم، وهو ما ظهر جلياً خلال شباك التذاكر، حيث تصدر فيلم الإسكندرانى مع عرضه على مستوى الإيرادات فى اليوم الأول بإيراد اقترب من المليون والنصف وبالتحديد (مليون و493 ألفا و852 جنيها)، من بطولة أحمد العوضى وإخراج خالد يوسف وتأليف أسامة أنور عكاشة.

فى حين جاء المركز الثانى بإيرادات أمس فيلم أبو نسب 1338033 الذى يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، وذلك استكمالاً لحالة النجاح الذي يحققها محمد إمام على مستوى شباك التذاكر منذ عرض الفيلم بدور العرض.

أما فيلم شماريخ فحقق 652514 الذى يشارك في بطولته آسر ياسين وأمينة خليل، وهو ما يبرز منافسة قوية شهدها شباك التذاكر أمس وتعكس حجم الأفلام التي تنعش شباك التذاكر، مع ترقب لزيادة المنافسة بصورة أكبر خلال الأيام المقبلة خاصة أن الموسم الحالي يتضمن أفلام أخرى منها عودة إسعاد يونس بفيلم عصابة عظيمة للسينما.

بالإضافة لفيلم الحريفة الذى حقق إيردات أمس وصلت إلى 341 ألف جنيه فى أول ليلة عرض بالسينمات.