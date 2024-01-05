عمرو دياب يحطم الأرقام القياسية بألبومه الجديد “مكانك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمكّن النجم المصري عمرو دياب من تحطيم العديد من الأرقام القياسية بعد طرحه ألبوم “مكانك”، حيث تجاوز عدد مرات الاستماع الى أغانيه عبر تطبيق “أنغامي” أكثر من 30 مليوناً خلال أسبوع من صدوره.

وبهذا الرقم، يكون “مكانك” أكثر ألبوم حقق أعلى معدلات استماع في الوطن العربي.

وكان “الهضبة” قد تصدّر قائمة الأعلى استماعاً عبر تطبيق “أنغامي” على مستوى الوطن العربي، بعد ساعات قليلة من طرح الألبوم، وذلك بعد اعتماده على طريقة مبتكرة في الطرح، حيث أصدر خلال يوم الجمعة الماضي١٢ أغنية من الألبوم، هي كالتالي: “بيوحشنا” من كلمات تامر حسين، لحن مدين، وتوزيع أحمد ابراهيم. “سلامك وصلني” من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم. “معرفش حد بالاسم ده”، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم. “ظبط مودها” من كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي. “واخدين راحتهم” من كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم. “مكانك” من كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، وتوزيع أحمد ابراهيم. “يا قمر” من كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، وتوزيع وسام عبد المنعم. “لوحدنا” من كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، وتوزيع أسامة الهندي. “الكلام ليك أنت” من كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، وتوزيع أسامة الهندي. “ما تتعوضش بحد” من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع شريف فهمي. “ما بتغيبش” من كلمات ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم. “المعنويات مرتفعة”، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وفور طرح أغنيات الألبوم، تصدّر الفنان عمرو دياب “تريند” مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقعَي “X” و”فيسبوك”، كما تصدّر محرك البحث “غوغل”، وتصدّرت كلمات أغنية “يا قمر” من الألبوم “تريند” السوشيال ميديا كأكثر أغنية بحث الجمهور عن كلماتها خلال الفترة الماضية.