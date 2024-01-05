محمد صبحي في ذكرى رحيل سعاد نصر: "تركتني حزينا متألما"

محمد اسماعيل - القاهرة - أحيا الفنان محمد صبحي، ذكرى وفاة الفنانة سعاد نصر التي توافق اليوم الجمعة 5 يناير عام 2007 .

ونشر صبحي، صورتها عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، وعلق: "سعاد نصر..تركتني حزينا متألما.. لكني فخور بتلميذتي وصديقتي وملهمتي".

وزاد صيت سعاد نصر بدورها لشخصية "مايسة" الذي لعبته في مسلسل "يوميات ونيس" بأجزائه الخمسة الأولى التي بدأت عام 1994.

وتزوجت في حياتها مرتين، الأولى كانت من الفنان أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه بنتًا وولدًا هما طارق وفيروز، إلا أن هذه الزيجة انتهت، وقيل لأن الطرفان أدركا أنهما مختلفا الطباع، والثانية كانت من مهندس البترول محمد عبد المنعم الذي أكملت معه مشوار حياتها الخاص.

وخضعت سعاد نصر، لعملية شفط الدهون في أحد مستشفيات القاهرة، ودخلت في غيبوبة دامت عامًا كاملًا بعد إعطائها جرعة مخدر تمهيدًا لإجراءها. وكان آخر كلامها قبل وفاتها: "ربي إذا بعثت في الروح، فابعثها طاهرة، وإذا توفيتني، فتوفني مع الأبرار".

وصاحب محنة مرضها العديد من الاتهامات من جانب الصحافة إلى طبيب التخدير المسؤول عن العملية، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، وبكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ ، ولكن التهمة أُسقطت في النهاية.