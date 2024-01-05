بعد انفصالها عن زوجها.. أحدث ظهور لـ هند عبد الحليم مع والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة هند عبد الحليم، عن أحدث ظهور لها مع والدتها بعد انفصالها عن زوجها كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات.

ونشرت هند، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت:"بحبك يا ماما".

وكانت هند عبد الحليم، أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت: "أيام بتمشي وناس بتمشي واحنا بنتغير أوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة، بس مش معني أنك لوحدك أنك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وانتوا طيبين وان شاء الله السنة دي تكون أحلي وأحن على الكل يا رب"، وأنهت تعليقها بهاشتاج "سينجل".

وكشفت "هند" مؤخرًا عن إزالة "شامة" على وجهها، والتي أعربت عن انزعاجها منها خلال الفترة الماضية ونشرت صور ظهرت خلالها عقب خضوعها لعملية تجميل أزالت خلالها "الشامة".

وبدأت هند عبدالحليم أولي خطواتها الفنية بمسلسل "الكابوس" بطولة الفنان غادة عبدالرازق، مروراً بعدد من الأعمال التليفزيونية الناجحة والتي تعاونت خلالها مع كبار نجوم الدراما منها مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة النجمة يسرا عام 2016، مسلسل "راس الغول" بطولة النجم الراحل محمود عبدالعزيز بنفس العام،

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم كان مسلسل "أزمة منتصف العمر" والذي شارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم كريم فهمي وريهام عبدالغفور وعرض مطلع العام الجاري وحقق نجاحاً جماهيرياً.