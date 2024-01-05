بـ "ميني جيب".. مي عمر بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها، بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، مرتدية "ميني جيب".

ونشرت "مي"، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نرسل لكم كل الحب والقوة".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه القمر ده يا ناس" ، "قمر" ، "عنوان الجمال والأناقة والنعومة والبراءة والرقي" ، "جمالك جمال مش عادي" ، "القمر الجميل".

يذكر أن مي عمر تشارك بفيلم "الغربان"بطولة عمرو سعد، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير.

وتدور أحداث العمل في عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة رومل وهزيمة ألمانيا، والعمل من إخراج ياسين حسن.