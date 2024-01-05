شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم الإسكندرانى يحتفلون بمشاهدته مع جمهور الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أبطال فيلم "الإسكندرانى" بطولة أحمد العوضى وعصام السقا وزينة وإخراج خالد يوسف، مع الجمهور فى مدينة الإسكندرية اليوم، حيث سيشاهدون الفيلم مع الجمهور، خاصة أن الفيلم يحمل طابع عروس البحر المتوسط وأهلها.

فيلم الإسكندرانى أول بطولة سينمائية لأحمد العوضى بعد تألقه فى الدراما ليصبح واحدا من أهم نجوم الدراما خلال الموسم الرمضانى من كل عام، حيث يراهن المخرج خالد يوسف على العوضى ليكون واحداً من نجوم السينما البارزين خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به من موهبة كبيرة إضافة إلى تطوره بشكل مستمر سواء على المستوى التمثيلى أو البدنى لتقديم الأكشن.

وحقق فيلم "الإسكندرانى" رواجاً كبيراً قبل طرحه فى السينمات، وذلك منذ طرح البرومو الرسمى، الذى حصد ملايين المشاهدات على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وبدوره أعرب بطل الفيلم أحمد العوضى عن سعادته بنجاح البرومو الخاص لأول أفلامه فى السينما، وتحقيقه ما يقرب من 18 مليون مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضى)، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.