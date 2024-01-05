هبة عبد الغني تكشف عن شخصيتها في"صلة رحم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة هبة عبد الغني، عن شخصيتها بمسلسل "صلة رحم" المقرر عرضه في شهر رمضان 2024 .

ونشرت هبة، صورة كلاكيت تصوير العمل، وعلقت: "اللهم نصرا وفتحا مبينا ونجاح.. بسم الله توكلنا على الله صلة رحم ، تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي.. سهام".

"صلة رحم" بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة تأليف محمد هشام عبية، ومدير تصوير محمود عطاالله، اخراج تامر نادي، انتاج سيدرز.

فيما تنتظر عرض مسلسلها "حدوتة منسية" الذي تقدم فيه شخصية "هالة"، وتحل به ضيفة على أحداثه.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محي الدين، وبطولة سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وأمير صلاح الدين وعبير منير وعبير صبري.