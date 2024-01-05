رمضان 2024.. محمد فوزي يذبح "عجل" بمناسبة بدء تصوير"بدون مقابل" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف عمر نجل المنتج محمد فوزي، عن "ذبح عجل" بمناسبة بدء تصوير مسلسل "بدون مقابل" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

ونشر عمر، فيديو ، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله..الله وأكبر.. مسلسل بدون مقابل ان شاء الله رمضان 2024".

مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، آيتن عامر، منة فضالي، أيمن عزب، داليا البحيري، وفاء عامر، نسرين طافش، عمرو عبد الجليل، خالد سليم، ومحمد أبو داوود، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.

ويُجسد هاني رمزي، خلال الأحداث دور ضابط مخابرات، يُكلف بإحدى المهام، ويعمل على حلها خلال الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يُبرز العمل جهود المواطنين في التضحية لبلادهم دون مقابل.

ويكشف المسلسل، حجم المؤامرات التي تُحاك ضد مصر، ومحاولات البعض للدفاع عنها دون مقابل.