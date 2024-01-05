شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لفيلم الإسكندرانى بالإسكندرية بحضور خالد يوسف وأبطال العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد أبطال فيلم الإسكندرانى على إحدى سينمات حى محرم بك فى الإسكندرية لافتتاح فيلم الإسكندرانى، وشهد العرض حضور المخرج الكبير خالد يوسف والنجم أحمد العوضى والنجم عصام السقا وسط زحام وتدافع من الجمهور حولهما.

فيلم الإسكندراني أول بطولة سينمائية لأحمد العوضي بعد تألقه فى الدراما ليصبح واحدا من أهم نجوم الدراما خلال الموسم الرمضاني من كل عام، حيث يراهن المخرج خالد يوسف على العوضى ليكون واحداً من نجوم السينما البارزين خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به من موهبة كبيرة إضافة إلى تطوره بشكل مستمر سواء على المستوى التمثيلى أو البدنى لتقديم الأكشن.

وحقق فيلم "الإسكندرانى" رواجاً كبيراً قبل طرحه في السينمات وذلك منذ طرح البرومو الرسمي الذى حصد ملايين المشاهدات على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وبدوره أعرب بطل الفيلم أحمد العوضي عن سعادته بنجاح البرومو الخاص لأول أفلامه فى السينما، وتحقيقه ما يقرب من 18 مليون مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضى)، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في إطار اجتماعي مشوق لا يخلو من الأكشن.