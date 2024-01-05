يسرا تعوض غيابها عن دراما رمضان.. بمسلسل وفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تعوض النجمة المصرية، يسرا، غيابها عن جمهورها خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، عبر حضورها درامياً وسينمائياً، خلال شهر يناير الحالي.

وكانت يسرا قالت، في تصريحات صحافية، إنها تغيب عن الموسم الرمضاني، رغبة منها في الراحة هذا العام، بعدما حافظت على وجودها في دراما رمضان منذ عام 2020، فقد قدمت مسلسلاً درامياً في كل موسم رمضاني، هي: “خيانة عهد”، و”حرب أهلية”، و”أحلام سعيدة”، و”1000 حمدلله على السلامة”، منذ عام 2020، وحتى عام 2023، على التوالي.

مسلسل “روز وليلى“:

اعتباراً من 11 يناير الحالي، يبدأ عرض مسلسل “روز وليلى”، الذي يتناول مجموعة من المواقف والأحداث والحكايات التي صنفت بـ”الكوميديا السوداء”، كما لا يخلو العمل من مشاهد الأكشن والتشويق والمغامرة. وتؤدي بطلتا المسلسل دور محققتين مستقلتين، يتم التعاقد معهما بهدف كشف عملية احتيال محتملة لأحد المصارف الكبرى، ويقع على عاتقهما كشف هذه العملية، وكيفية التخطيط لها.

ومع بدء مهمتهما ونقص خبرتهما، تقع هاتان المحققتان “روز” (يسرا)، و”ليلى” (نيللي كريم)، في مشاكل عدة تصل إلى تعريض حياتهما للخطر، وتبدأ أحداث المسلسل بالتشويق، وتتغير اتجاهاته فتبدأ بطلتا العمل محاولة إنقاذ حياتهما.

وكان المسلسل قد تم الانتهاء من تصويره قبل عام كامل، قبل أن يتم طرح حلقاته العشر على إحدى المنصات الرقمية.

فيلم “ليلة العيد“:

في سياق متصل، أعلن المنتج أحمد السبكي أن موعد عرض فيلم “ليلة العيد” من بطولة يسرا، سيكون بتاريخ 25 يناير الحالي. ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب يسرا، كل من: عبير صبري، وسيد رجب، وريهام عبدالغفور، ومايان السيد، ومحمود حافظ، ويسرا اللوزي، وسميحة أيوب التي تجسد شخصية الراوي في الفيلم، وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويتناول العمل أنواع العنف والقهر، التي تتعرض لها المرأة في المجتمع، وتدور أحداثه في يوم واحد، بين الوقفة وأول يوم العيد، ويضم عدداً من الحكايات المتصلة، وتجسد يسرا ضمن أحداث العمل شخصية امرأة تتعرض للعنف الزوجي، ويجبرها زوجها على العمل خادمة في العديد من البيوت، ومن خلال هذا العمل ستتعرف على قصص أبطال الفيلم.

وسبق أن عبرت يسرا عن سعادتها بالتعاون مع نيللي كريم، التي وصفتها بأنها واحدة من أهم فنانات جيلها، كما يعتبر مسلسل “روز وليلى” التجربة الأولى للفنانة يسرا مع المسلسلات الدرامية القصيرة. وخاضت يسرا أول تجربة درامية كوميدية، خلال شهر رمضان قبل الماضي، ببطولة مسلسل “أحلام سعيدة”، رفقة غادة عادل، ومي كساب.