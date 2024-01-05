فن ومشاهير

أسما إبراهيم بالأحمر داخل طائرة هليكوبتر بإيطاليا

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ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الاعلامية أسما إبراهيم متابعيها بجلسة تصوير جديدة في مدينة موناكو بايطاليا وظهرت خلالها داخل طائرة هليكوبتر.

 

وظهرت أسما في جلسه التصوير بجاكيت باللون الأحمر وايضا جيبة جلد بنفس اللون .

أسما إبراهيم 

كما شاركت الاعلامية أسما إبراهيم صورًا مع جمهورها ومتابعيها منذ أيام عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة .

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أسما إبراهيم 

وظهرت أسما إبراهيم من داخل طائرتها لحظه وصولها إلي مدينه ميلانو لتستعد للاحتفال بعام جديد بعد حصولها علي إجازه من تصوير برنامجها حبر سري في موسمه السابع .

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أسما إبراهيم 

ويعرض حاليا للإعلامية أسما إبراهيم برنامج حبر سري في موسمه السابع والتي استاضفت به حتي الان عدد كبير من الفنانين من بينهم طوني خليفه و أحمد العوضي ومحمود العسيلي و صفية العمري .

 

حلقة أسما إبراهيم وإيناس الدغيدي 

وكانت آخر حلقاتها استضافت خلالها المخرجة إياس الدغيدي والتي كشفت خلالها العديد من الأسرار الفنية والشخصية، إضافة إلى سبب ابيتعادها ع الساحة الفنية والإخراج .

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أسما إبراهيم 

كما دافعت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عن اعتيادها وضع مشاهد جريئة في أفلامها، مؤكدة أن الجمهور يحب أن يرى المشاهد الساخنة، ثم يخرج لانتقاد تلك المشاهد، متهمة الجمهور بأنه "عنده انفصام في الشخصية".

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أسما إبراهيم 

وكشفت عن رأيها في قيام بعض النجوم في بداياتهم بأداء مشاهد ساخنة كبوابة للشهرة، وامتناعهم عن تقديم تلك المشاهد فيما بعد عندما يشتهرون.

 

وقالت الدغيدي، إن كل النجوم وحتى العالميين الذين قدموا أفلاما جريئة فيها مشاهد ساخنة كان عندهم شهرة ونجومية أكثر من الذين لم يقدموا هذه المشاهد.

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أسما إبراهيم 
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أسما إبراهيم 
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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