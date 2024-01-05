شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء عنبة بعد إشادة إسعاد يونس بموهبته فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إسعاد يونس، فى المؤتمر الصحفى المقام حاليا بعد العرض الخاص للفيلم "عصابة عظيمة": "متشرفة بكل شخص اشترك فى الفيلم واتشرفت إنى اشتغلت مع المخرج وائل إحسان لأول مرة، واستفدت منه، وعنبة اكتشاف، والنجمة يسرا لما رشحته فى الفيلم كنت متأكدة إننا هنلاقى موهبة عظيمة فى عنبة، وإن يسرا أكيد كانت شايفة فيه حاجة كويسة"، وبعد أشادة إسعاد يونس بعنبة تأثر من الكلام وبكى وصفق له كل المتواجدين فى الصالة.

وقال الفنان محمد محمود: "إسعاد يونس ووائل إحسان وش السعد عليا، وإسعاد فى الكواليس عظيمة وكنا زعلانين آخر يوم تصوير إن الفيلم بيخلص".

وتوافد أبطال فيلم عصابة عظيمة على إحدى سينمات القاهرة الجديدة، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم، وحضر كل من النجوم إسعاد يونس ومحمد محمود ووائل إحسان وفرح الزاهد وعنبة، وحرص كل من شريف سلامة وداليا مصطفى ومحمد ثروت ودياب وألفت إمام الحضور لتهنئة أبطال العمل.

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبياري، وإخراج ائل إحسان.

وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتي يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.