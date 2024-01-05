ميغان ماركل تريد أن تصبح ملكة.. تصريحات جديدة تحدث بلبلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أثار أحد الكتّاب البريطانيين بلبلة واسعة خلال اليومين الماضيين، بعدما أشار في تصريحاته إلى أنّ دوقة ساسكس ميغان ماركل كان هدفها أن تصبح ملكة.

ويقول توم باور في حديث لمجلة “Closer”، إنّ ماركل لديها هدف رئيسي وهو أن تصبح ملكة بريطانيا، وأرادت أن تفعل الأمور على طريقتها عندما انضمّت إلى العائلة الملكية، شارحاً: “لكن توجد طريقة واحدة فقط، وهي الطريقة الملكية”.

وأشار باور إلى أنّ كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام “تمتلك كل ما تريده ميغان ماركل” إذ أنّها “متألقة وناجحة وتحظى بشعبية واسعة، وهو ما أرادته ماركل”.

وتابع بالقول، إنّ ماركل تريد أن تصبح ملكة، لا أن تكون في المرتبة الخامسة لخلافة العرش مع زوجها الأمير هاري.

وكان الثنائي قد تنحيا عن مناصبهما في العائلة الملكية البريطانية وانتقلا إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة حيث يقطنان منذ العام 2020 برفقة طفليهما، ووقّعا صفقة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني مع Netflix وأخرى بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني مع Spotify.

وبحسب الكاتب البريطاني، أثّرت هذه الخطوات على مكانة ميغان التي تخوض معركة مصيرها الفشل المحتّم، شارحاً: “ميغان لا يمكنها أن تتفوق على كيت أبدًا، إطلاقاً. كل ما تحاول القيام به يُضعف مكانتها. وبدلاً من العودة إلى الخصوصية التي قالت إنّها بحاجة إليها، وهو السبب الذي دفعها إلى مغادرة بريطانيا، ففي كل مرة تخرج فيها إلى دائرة الضوء، فإنّها تخسر المزيد. ببساطة لا تستطيع الفوز”.