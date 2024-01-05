كلمات مؤثرة من غسان الرحباني إلى والده إلياس الرحباني في ذكرى رحيله

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني غسان الرحباني على صفحته الخاصة، كلاماً مؤثراً عن والده الموسيقار الراحل إلياس الرحباني، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على رحيله بعد معانته من فيروس كورونا، وقال غسان: "سنة ورا سنة ما بدي غيرك بهالدني".
وتفاعل المتابعون مع كلام غسان المؤثر، وعلق أحدهم قائلاً: "إشتقنالك إشتقنا لضحكتك إشتقنا لنكاتك إشتقنا لعبقريتك.. صلليلنا من فوق صلي للبنان لبنانك إنت ... لا تزعل عندك بطل إسمو غسان مكفي و موفي ومين خلف ما مات، إنت بعدك حي بقلوبنا بموسيقاك ... خبرنا فوق في عزف وموسيقى؟ منحبك إلى اللقاء يوما".
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