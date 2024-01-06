بالفيديو: الفنان محمد العيسى يكشف عن وضعه الصحي وأهم أعماله المقبلة

طمأن الفنان محمد العيسى جمهوره على صحته، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “النشرة الفنية”، المذاع على فضائية الإخبارية.
وقال العيسى: “الحمد لله، أنا بخير وصحتي جيدة، ومستعد للمصارعة في أي وقت”.
كما وجه الشكر للقائمين على مهرجان الرياض للمسرح، واصفًا إياه بأنه “شيء مشرف، وخطوة تواكب رؤية الأمير محمد بن سلمان على جميع الأصعدة سواء كانت ثقافية وفنية وأدبية ورياضية”.
وأضاف أن المهرجان يعد “لبنة مهمة لتطوير القطاع المسرحي”.
وعن أهم أعماله المقبلة، أوضح العيسى أنه شارك في فيلم “عياض في الرياض” في بداية العام، لافتًا إلى أنه سيكون هناك عمل تلفزيوني قريبًا.
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