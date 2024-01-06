"الموت كان قاصدني"..صلاح عبد الله يحتفل بـ"الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفل الفنان القدير صلاح عبد الله، بفيلم "الإسكندراني" بعد طرحه بالسينمات في مصر، كما روج للعمل المقرر طرحه بالخليج يوم 11 يناير الجاري.

ونشر عبد الله، بوستره بالفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الموت كان قاصدني أنا.. انتظروا مرسي يوم 4 يناير في مصر و 11 يناير بالخليج فيلم الإسكندراني في جميع دور العرض".

تدور أحداث فيلم "الإسكندراني" في محافظة الإسكندرية، حيث يمر "بكر الإسكندراني" بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، ليقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات لتطارده مجددًا، الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

فيلم"الإسكندراني" بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان أحمد العوضي في أول تعاون له مع المخرج خالد يوسف، إلى جانب الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة زينة، الفنان صلاح عبدالله، الفنان بيومي فؤاد، ومحمود حافظ، والفنان عصام السقا، والفنان محمد رضوان.