شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الإسكندرانى يتصدر شباك التذاكر أمس فى ثانى أيام عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم الإسكندرانى، بطولة الفنان أحمد العوضى ومن إخراج خالد يوسف ومأخوذ عن قصة أسامة أنور عكاشة، شباك التذاكر أمس بعدما حقق إيرادات وصلت إلى مليون و693 ألف جنيه، متجاوزاً فيلم أبو نسب الذى حل فى المركز الثانى بفارق 70 ألف جنيه.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضى)، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.